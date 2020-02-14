أتوقع فوز الزمالك.. نيبوشا يوجه رسالة دعم لـ الفريق قبل مواجهة الترجي





وأكد نيبوشا في فيديو بثه برنامج " زملكاوي " أن سيتابع المباراة ويتمنى فوز الفريق مشددا ان الزمالك كيان كبير ومن حقه التتويج باللقب الأفريقي.





وتابع أن الزمالك لديه للاعبي على مستوى عال بالاضافة لمدرب رائع وبامكانه التتويج بلقب السوبر الأفريقي مضيفا أنه يتوقع فوز الفريق الأبيض.





وتابع نيبوشا أن العديد من لاعبي الزمالك أصدقاؤه أبرزهم جنش ومحمود علاء وطارق حامد مشددا أنه على تواصل دائم معهم.





ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب الغرافة القطري ضمن مباراة السوبر الأفريقي.





وجه الصربي نيبوشا المدير الفني الأسبق لـ فريق الزمالك رسالة دعم ومساندة للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي مساء اليوم على ملعب الغرافة القطري في مباراة السوبر الأفريقي.