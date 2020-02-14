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فن

تامر حسين لـ صدى البلد: الفن بخير باستمرارية عمرو دياب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:00 ص
الشاعر تامر حسين
الشاعر تامر حسين
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شروق ابراهيم
أعرب الشاعر تامر حسين عن إعجابه بتغريدة الفنان رامي جمال عبر تويتر التي هنأه من خلالها على البوم عمرو دياب الجديد "سهران"، الذي يشارك فيه بعدد كبير من الأغاني.

وقال حسين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "ما قاله رامي جمال حقيقيا الفن له كبير وأؤكد أن الفن بخير لطالما هناك فنانون مؤثرون مثل عمرو دياب ومحمد منير وغيرهم من المبدعين الذين يقدمون جرعة فنية محترمة لجمهورهم".

وأضاف: "استمرار هؤلاء النجوم على الساحة الفنية يساعد على اختفاء اشباه الفن أو الناس الذين يدعون أنهم مؤثرين ولهم شعبية".

وعن أغاني المهرجانات علق تامر حسين: "الذوق العام قد يتغير بسبب وجود فراغ فني لفترة معينة ولكن الفن الحقيقي له جمهوره ونجومه وملحنين وشعراء".
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