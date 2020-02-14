AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
إذا ذهبت في يوم ما إلي متحف النسيج المصري في شارع المعز، فإنك ستسمع بالتأكيد عبارة"فريق الأحلام"، وإذا سألت عنهم ستفاجأ بأنهم العاملين في المتحف علي اختلاف تخصصاتهم.

وعن سر هذا الاسم قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف:فريق الأحلام هم فريق العمل في المتحف،وقد أطلقت عليهم هذا الإسم لأنهم فريق متميز جدا وطموح وكفء.


وأضاف في ذكرى مرور 10 سنوات علي افتتاح المتحف:كل ما يتم في متحف النسيج بعد الله يتم بفضلهم وجهدهم،فهم فريق متجانس وشباب متعلم ويعي عمله جيدًا والعمل المتحفي ورسالة المتحف كمكان أثري وثقافي لخدمة الناس،ويتغلبون علي كل العوائق والتحديات التي تظهر في العمل.

وقال أبو اليزيد:اذا كان متحف النسيج يضم أهم مجموعات في العالم،فان فريق عمله لا يقل أهمية عن محموعاته،وهم فريق متميز ولولاهم لما أصبح المتحف له هذه المكانة الكبيرة في نفوس الناس والتي جعلته يرتقي ويتحسن وضعه كل يوم  خاصة في التواصل مع الجمهور والفعاليات التي يقيمها المتحف، مشيرا إلى وجود قدرة علي إعطاء المزيد لو توفر لهم الدعم ،خاصة أنهم يعملون بالجهود الذاتية من منطلق حبهم للعمل والمكان الذي يعملون فيه.
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحف النسيج يتكلم بـ لسان عربي مبين.. الإثنين

30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور

بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد

ماذا كتب وزير سياحة اليمن بدفتر كبار زوار متحف النسيج عن تاريخ مصر؟.. شاهد

فى عيده العاشر.. متحف النسيج بالمعز ينظم فعاليات فنية وثقافية..صور

معرض وتراث وإبداعات في العيد العاشر لمتحف النسيج.. الخميس

ترشيحاتنا

متى يبدأ غسل يوم الجمعة؟

الجيش السوري يتصدى لقصف إسرائيلي في سماء دمشق.. فيديو

بيان عاجل من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن انتهاء مفاوضات سد النهضة

أبناؤه وأحفاده 180 شخصا وعاصر ملوك السعودية.. قصة المعمر عميد سكان العالم

بيان عاجل من الجيش السوري بعد القصف الإسرائيلي على دمشق

قاطعوا محمد رمضان نهائيا.. هاشتاج يتصدر تويتر بسبب أزمة الطيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجهيزات ضخمة لحفل آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور بمناسبة عيد الحب .. صور

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية