مدير النسيج المصري يكشف سر فريق الأحلام في المتحف.. صور

إذا ذهبت في يوم ما إلي متحف النسيج المصري في شارع المعز، فإنك ستسمع بالتأكيد عبارة"فريق الأحلام"، وإذا سألت عنهم ستفاجأ بأنهم العاملين في المتحف علي اختلاف تخصصاتهم.





وعن سر هذا الاسم قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف:فريق الأحلام هم فريق العمل في المتحف،وقد أطلقت عليهم هذا الإسم لأنهم فريق متميز جدا وطموح وكفء.









وأضاف في ذكرى مرور 10 سنوات علي افتتاح المتحف:كل ما يتم في متحف النسيج بعد الله يتم بفضلهم وجهدهم،فهم فريق متجانس وشباب متعلم ويعي عمله جيدًا والعمل المتحفي ورسالة المتحف كمكان أثري وثقافي لخدمة الناس،ويتغلبون علي كل العوائق والتحديات التي تظهر في العمل.



