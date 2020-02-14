للسعوديين..وظائف بمصلحة السجون السعودية اعرف التفاصيل

أعلنت المديرية العامة للسجون السعودية عن عن توافر عدد من الوظائف للرجال والنساء بحيث لايقل مؤهل المتقدم أو المتقدمة عن الثانوية العامة ، وألا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدا.





وشددت المديرية العامة للسجون السعودية علي ضرورة إحضار صور من المؤهل مع الأصل للمطابقة مع صورة من السجل الأكاديمي لحملة الشهادة الجامعية بجانب إ حضار صور عن الدورات التدريبية إن وجد مع الأصل للمطابقة.





كما طالبت مصلحة السجون السعودية المتقدمين بضرورة إحضار 4 صور شخصية مقاس 4*6 للرجال.



