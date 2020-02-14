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منوعات

للسعوديين..وظائف بمصلحة السجون السعودية اعرف التفاصيل

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:15 ص
المديرية العامة للسجون
المديرية العامة للسجون السعودية
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محمود نوفل
أعلنت المديرية العامة للسجون السعودية عن عن توافر عدد من الوظائف للرجال والنساء بحيث لايقل مؤهل المتقدم أو المتقدمة عن الثانوية العامة ، وألا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدا.

وشددت المديرية العامة للسجون السعودية علي ضرورة إحضار صور من المؤهل مع الأصل للمطابقة مع صورة من السجل الأكاديمي لحملة الشهادة الجامعية بجانب إحضار صور عن الدورات التدريبية إن وجد مع الأصل للمطابقة.

كما طالبت مصلحة السجون السعودية  المتقدمين بضرورة إحضار 4 صور شخصية مقاس 4*6 للرجال.

وكشفت المصلحة في منشورها أنه سيتم استقبال ملفات المتقدمين والمتقدمات بإدارة الموارد البشرية بالجهاز الرئيسي اعتبارا من الأحد الموافق القادم وحتى الخميس.
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