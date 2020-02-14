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أخبار العالم

نير بركات وزيرًا للمالية في حكومة نتنياهو المقبلة.. تعرف عليه

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:28 ص
نير بركات وزيرًا
نير بركات وزيرًا للمالية في حكومة نتنياهو المقبلة
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سمر صالح

أوردت القناة 12 العبرية تصريحا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذى قال فيه إنه طلب من نير بركات أن يكون وزيرا للمالية في حكومة الليكود القادمة.

 

وقدم بركات الشكر لنتنياهو على ثقته، ويترأس وزارة المالية الإسرائيلية الحالية زعيم حزب كولانو موشيه كحلون.

 

ولد نير بركات في القدس في عام 1959 وانتخب رئيسا لبلدية القدس عام 2008.

 

وقدم نير بركات خدمته العسكرية في سلاح المظليين في الجيش الاسرائيلي ودرس الحاسوب لنيل اللقب الأول في الجامعة العبرية ثم موضوع إدارة الأعمال في الجامعة ذاتها.

 

وأنشأ  نير بركات مع عدد من اصدقائه شركة حاسوب كانت الأولى التي أنتجت مضادات لفيروسات الحواسيب، وأطلق على الشركة اسم BRM ثم أقام عددا من الشركات الأخرى التابعة لهذه الشركة وتولى إدارتها.

 

ويحظى بركات بتأييد قطاعات واسعة من سكان القدس العلمانيين الذين خشوا من اتساع سيطرة الحلقات والأطر الدينية على المدينة وبالتالي يتم تحديد تحركاتهم ونشاطاتهم.

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