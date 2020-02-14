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أخبار البلد

وفقا للقانون.. هل يتمكن عماد أديب من العودة لعضوية نقابة الصحفيين؟

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:41 ص
عماد أديب
عماد أديب
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، شطب عمادالدين أديب رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم من جداول النقابة، وذلك لفصله العشرات من الصحفيين بجريدة العالم اليوم تعسفيًا، وقيامه بإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربع سنوات سابقة منذ عام 2014.

وينص القانون في حالات الشطب من نقابة الصحفيين في مادته رقم  88 على  من القانون على أنه لمن صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول الصحفيين، أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي خمس سنوات كاملة على الأقل قيد اسمه في الجدول، فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بقيد اسمه في الجدول وحسبت أقدميته من تاريخ القيد الأخير .

وكانت قد قررت الهيئة براءة جمال عنايت عضو النقابة ورئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم السابق، ونجلاء ذكري رئيس تحرير الجريدة السابق، من الاتهامات المنسوبة إليهما، ومن المنتظر أن تُصدر الهيئة حيثيات حكمها خلال الساعات القليلة القادمة.

وقررت الهيئة أيضا شطب أسامة محمد خليل ناشر جريدة التحرير، لفصله عددا من الزملاء الصحفيين بالجريدة تعسفيًا، ومنع صرف مرتباتهم، ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة، ورفضه الاستجابة لمساعي النقابة لحل المشكلة، وأيضًا لمخالفته ميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة، برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوي مجلس النقابة، والذي استمر نحو 6 ساعات.
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