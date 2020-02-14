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حوادث

ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في المخدرات بالقليوبية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار فى مخدر الهيروين والحشيش بمدن الخانكة وشبين القناطر وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

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تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط تشكيلين عصابيين للاتجار فى المواد المخدرة وتبين أن التشكيل الأول تم ضبطه بالخانكة ويضم كل من خالد ع  ا  24 سنة عاطل ومقيم الجبل الأصفر – دائرة المركز والسابق اتهامه في 2 قضية ( مخدرات – سرقة ) وزياد ع م " 25 سنة عاطل ومقيم عرب العليقات – دائرة المركز والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة.

وضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 500 جنيه و 2 هاتف محمول و 2 سلاح أبيض مطواة وميزان حساس وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهم.

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كما تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر من ضبط كل من حمدى ج  ع  35 سنة عاطل ومقيم الجعافرة – دائرة المركز وكريم س س 30 سنة عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا ( مخدرات ) و أحمد س  ع  28 سنة عاطل حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

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وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش تزن 250 جرام وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 12 ألف جنيه وعدد 5 هواتف محمول وبمواجهتهم أقرا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم وتولت النيابة التحقيق

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