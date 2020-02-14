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منوعات

كمامة وغسول.. شاهد| هدايا عيد الحب في الفلبين للوقاية من كورونا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:49 ص
هدية غريبة في الفلبين
هدية غريبة في الفلبين لعيد الحب
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أماني إبراهيم
يحتفل الملايين حول العالم، بعيد الحب، الموافق اليوم 14 فبراير،  بالهدايا، والقلوب الحمراء، والورود هذه أبرز الهدايا التي يتبادلها العشاق، ولكن الغريب حاليا في دول شرق آسيا هو تبادل هدايا للوقاية من فيروس كورونا القاتل المنتشر.

نشرت شبكة الأخبار التليفزيونية يورونيوز، مقطع فيديو للهدية الغريبة المتداولة في الفلبين، وهي باقة ورود حمراء مزينة بأدوات للوقاية من الفيروسات والأمراض المعدية، وتم بيعها منذ أمس استعدادا لعيد الحب.

وتتكون باقة الهدايا الغريبة، من ورود بلاستيكية أو طبيعية، قلب أحمر، كارت معايدة، محلول معقم، كمامة، معجون اسنان، وغسول.

وابتكر هذه الهدية أحد محلات الورود في الفلبين، بالتزامن مع تفشي فيروسو كورونا في الصين، والذي أودى بحياة اكثر من 1200 شخص حتى الآن منذ تفشيه في أواخر ديسمبر الماضي، وأصاب أكثر من 42 ألف شخص.


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