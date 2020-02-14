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رياضة

فريق سيدات الطائرة بالأهلي يواجه الشمس في الدوري اليوم

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالأهلي، فريق الشمس، اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في السادسة عصرا على الصالة المغطاة بنادي الشمس، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بها واستمرار مسيرة الانتصارات في البطولة.

وشهد المران الختامي أمس، جلسة للمدرب حمدي الصافي مع الفريق قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المزمع تنفيذها خلال المباراة.

وكان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، محققًا العلامة الكاملة دون هزيمة.


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