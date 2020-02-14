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منوعات

علقة موت.. عصابة تطارد عريسا في حفل زفافه.. اعرف الحكاية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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نهى حمدي
بينما كان حفل الزفاف يسير كما  خطط له العريس، حدث ما  لم يكن في الحسبان فقد هاجم حشد غاضب برفقة الزوجة الأولى للعريس مكان الزفاف لمطاردة العريس ولإعلام عروسه الجديدة بأنه متزوج بالفعل من سيدة أخرى.

انهار الحفل وتلقى العريس الثلاثينى من العمر الضرب والصفع من قبل الحشد، كما قاموا بتمزيق قميصه وسرواله، بحسب ما  نشرت "بي بي سي" البريطانية.
 
لم يكتفوا بتمزيق ملابس العريس بل وصل الأمر إلى حد سحله وجره خارج القاعة حتى حافلة،  ولكن تم إنقاذه من تحت الحافلة بواسطة أشخاص مجهولين، دارت تلك الواقعة في إندونيسيا. 

يعتبر تعدد الزوجات من الأمور المسموح بها في إندونيسيا، في حين أن الرجل يمكن أن يكون لديه ما يصل إلى أربع زوجات ، يجب عليه الحصول على موافقة زوجاته السابقة قبل الزواج مرة أخرى.

ولكن على ما يبدو أن العريس والذي يدعى"صديقي" أخفق في تنفيذ هذه الخطوة الحرجة وإقناع زوجته الأولى بفكرة الزواج، بينما كانت العروس الجديدة وعائلتها يعلمان بزواجه السابق عندما كانت امرأة غاضبة تهاجم إلى قاعة المآدب في مدينة كراتشي الساحلية ، حيث تجري الاحتفالات.
علقة موت.. عصابة تطارد عريسا في حفل زفافه.. اعرف الحكاية
علقة موت.. عصابة تطارد عريسا في حفل زفافه.. اعرف الحكاية
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