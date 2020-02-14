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فن

عيد الحب.. ديو غنائي يجمع هاني شاكر وريهام عبد الحكيم.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:05 م
هاني شاكر وريهام
هاني شاكر وريهام عبد الحكيم
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آيه عاطف
طرح كل من الفنان هاني شاكر، وريهام عبد الحكيم، ديو غنائيا جديدا بعنوان "عيد الحب" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب". احتفالًا بعيد الحب.

تقول كلمات الأغنية: "عيد الحب.. الإحساس بالحب..نعمه انا حاسس بيها .. حاجه تدفي القلب..وانا عايش معانيها .. أجمل لحظه لقلبي..لما بلاقي حبايبي .. واما بشوفهم جنبي..والفرحه في عنيهم .. طول ماحبيبتي معايا..بلقي الدنيا حكايه .. راحتي في صحبة وعيلة..لمابكون وسطيهم .. عيد الحب ده أجمل عيد.....احساس ومشاعر بتزيد .. عيد احلام في كل عام....حب يخلي الكل سعيد".

"عيد الحب" كلمات: احمد شتا، والحان وليد منير، توزيع و مكساج أسامة كمال، Digital distribution by IVAS.
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