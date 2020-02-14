تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة معالجة صرف صحي شربين

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن حصول محطة معالجة صرف صحي شربين على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. للمرة الثالثة، ضمن خطة عمل الشركة للعام 2019/2020 بقطاع التشغيل والصيانة، وهو ما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.





وأضاف المهندس خالد نصر، أن هناك تنافسا مستمرا لتطوير أداء الشركات فى إطار المتابعة المستمرة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.





يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 29 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، منها ٢٠ محطة لمعالجة الصرف الصحى، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.