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أخبار العالم

انتخابات غرفة الرياض تشهد أكبر نسبة حضور.. والعجلان يتصدر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:33 م
انتخابات غرفة الرياض
انتخابات غرفة الرياض
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محمود نوفل
بأكبر رقم يسجل على مستوى الغرفة التجارية السعودية تصدر عجلان العجلان الفائزين عن فئة التجار، إلى جانب إبراهيم الشيخ، عايض الوبري، كريم العنزي، مصعب المهيدب، وسعود النفيعي.

وكانت انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الـ18، قد انطلقت (الثلاثاء) الماضي عبر نظام التصويت الإلكتروني على موقع وزارة التجارة والاستثمار، حيث يتنافس 57 مرشحا ومرشحة، منهم 42 من فئة التجار، و15 من فئة الصناع.

وعن فئة الصناع  فقد فاز كل من؛ عبدالله العجلان، سعد العجلان، محمد المرشد، عبدالله الخريف، نايف العتيبي، ونايف الراجحي، وخلت قوائم الفائزين في الانتخابات من أي عناصر نسائية، فيما ينتظر في قادم الأيام إعلان الأسماء المعينة في المجلس من قبل وزير التجارة والاستثمار.

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وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض قد أعلنت، أن إجمالي أصوات عدد الناخبين بلغ 76069 صوتا، فيما بلغ عدد الناخبين 32659 ناخبا.

جدير بالذكر أن عدد مشتركي غرفة الرياض الذين يحق لهم التصويت يبلغ 127832 ناخبا وناخبة.

ويُضار الي ان وزارة التجارة والاستثمار قد وفرت خدمة التصويت على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر رابط موحد لجميع الغرف، حيث يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت بانتخابات الغرفة التجارية والصناعية الخاصة بمنطقتهم إلكترونيًا.
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