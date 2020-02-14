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رياضة

عزمى مجاهد يطالب لاعبي الزمالك بخوض السوبر الإفريقي بروح 30 يونيو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:57 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
طالب عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة لاعبي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بخوض مباراة السوبر الإفريقي الليلة أمام الترجي التونسي بروح 30 يونيو.

وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الزمالك يمثل مصر وأتمنى من الجماهير المصرية الدعم والمساندة للفارس الأبيض فى لقاء السوبر الإفريقي وأتمنى من الفريق الأبيض خوض اللقاء بروح 30 يونيو وتحقيق الفوز باللقب الرابع.

وأشار إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يمتلك العديد من الأوراق الرابحة التى تعزز فوز الفارس الأبيض على أبناء باب سويقة يأتي أبرزها المغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد فى خط الهجوم والبدء بالحارس المتألق محمد أبو جبل.

ويترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مواجهة من العيار الثقيل، بين الزمالك والترجي التونسي، اليوم، الجمعة، بـ كأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة:

وستقام مباراة الزمالك والترجي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة، بي إن سبورت 1 " المشفرة" بتعليق حفيظ دراجي.

الزمالك ضد الترجي:

ويسعى الزمالك لتعويض نتائجه السيئة في الدوري الممتاز هذا الموسم، بالفوز على الترجي وإحراز لقب السوبر الأفريقي.

وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الترجي، المتوج بآخر نسختين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في تعويض خسارته للسوبر الأفريقي الموسم الماضي أمام الرجاء، بتحقيق الفوز على الزمالك.

ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

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