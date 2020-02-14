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رياضة

فرج عامر يستقبل رؤساء اللجنة الأولمبية واتحاد السباحة واتحاد الجمباز

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:05 م
فرج عامر يستقبل رؤساء
فرج عامر يستقبل رؤساء اللجنة الأولمبية واتحاد السباحة
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حسام الحارتي
استقبل المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة والمهندس إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز والمحاسب طارق الوكيل رئيس منطقة الإسكندرية للسباحة في مقر النادي.

وعقد رئيس سموحة لقاءا وديا مع ضيوفه حضره المقدم أحمد عجلان والمهندسة إيمان جابر عضو مجلس الإدارة، وأدار حوارا مطولا حول أوضاع الألعاب الرياضية ومستقبلها فى مصر.

وأكد المهندس فرج عامر على ضرورة الاهتمام بالألعاب الجماعية والفردية داخل الدولة خصوصا في ظل تواجد نخبة كبيرة من الرياضيين  في كل المجالات.

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