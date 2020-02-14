القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور

اختتمت القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة، فعاليتها، اليوم، في إطار الشراكة بين الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة.

قال الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تنظيم القوافل التعليمية بالتنسيق مع الشباب والرياضة للعام السابع علي التوالي لطلاب الشهاده الإعدادية والثانوية بمركزى رشيد وأبو حمص.

اقرأ أيضًا: إقبال شديد لطلاب الإعدادي والثانوية على القوافل التعليمية بالبحيرة.. صور



https://www.elbalad.news/4173307

وأشار إلى تنظيم فعاليات القافلة الأولي مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالى علي مدار يومي الخميس والجمعة الموافق ١٣_١٤ فبراير ٢٠٢٠م بمركزي ابو حمص ورشيد حيث تضمنت فعاليات القافلة جانب تعليمي من خلال قيام كوكبة من كبار معلمي مصر بإعطاء مجموعات تقوية مجانية.

وأوضح الشيخ هيثم محمد رمضان إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة فعاليات الجانب الديني والتى تضمنت ندوات دينيه للطلبة حول معركة الوعي وكيفية البناء من خلال عدة عوامل هى" العلم- القراءة - الأخلاق - القيم-وعلو الهمة".





بالإضافة إلى إلقاء خطب عن اهتمام القرآن بالقيم الأخلاقية حيث تضمن محورها "احترام آدمية الإنسان وحفظ كرامته_ التعاون والترابط التكامل والتراحم_قيمة الحوار _ قيمه التفكر وأعمال العقل ".



