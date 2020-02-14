AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:43 م
القوافل التعليمية
القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.
Advertisements
جمالات الدمنهوري

اختتمت القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة، فعاليتها، اليوم، في إطار الشراكة بين الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة.

قال الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تنظيم القوافل التعليمية بالتنسيق مع الشباب والرياضة للعام السابع علي التوالي لطلاب الشهاده الإعدادية والثانوية بمركزى رشيد وأبو حمص.

اقرأ أيضًا: إقبال شديد لطلاب الإعدادي والثانوية على القوافل التعليمية بالبحيرة.. صور

                                               https://www.elbalad.news/4173307

وأشار إلى تنظيم فعاليات القافلة الأولي مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالى علي مدار يومي الخميس والجمعة الموافق ١٣_١٤ فبراير ٢٠٢٠م بمركزي ابو حمص ورشيد حيث تضمنت فعاليات القافلة جانب تعليمي من خلال قيام كوكبة من كبار معلمي مصر بإعطاء مجموعات تقوية مجانية.
  
وأوضح الشيخ هيثم محمد رمضان إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة فعاليات الجانب الديني والتى تضمنت ندوات دينيه للطلبة  حول معركة الوعي وكيفية البناء من خلال عدة عوامل هى" العلم-  القراءة-الأخلاق- القيم-وعلو الهمة".

بالإضافة إلى إلقاء خطب عن  اهتمام القرآن بالقيم الأخلاقية حيث تضمن محورها "احترام آدمية الإنسان وحفظ كرامته_ التعاون والترابط التكامل والتراحم_قيمة الحوار _ قيمه التفكر وأعمال العقل ".

وفي نهاية القافلة تم توزيع كراسات القيم إهداء من وزارة الشباب والرياضة للطلاب المشاركين في القافلة.

القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور
القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور
القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور
القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور
القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور
القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور
القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور
القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور
القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور
القوافل التعليمية والدينية تختتم أعمالها بـ البحيرة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ سيناء: القوافل التعليمية رفعت المعاناة عن كاهل الطلبة

غدا.. بدء القوافل التعليمية بالوادي الجديد

الشباب والرياضة تنظم قافلتين تعليميتين فى الوادى الجديد وبنى سويف

تدشين فعاليات معا نرتقي بتعليمك لدروس تقوية لطلاب الإعدادية والثانوية بالغربية.. صور

الشباب والرياضة: قافلة تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بسوهاج

انطلاق القوافل التعليمية للشهادة الثانوية في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك السابق: محدش يقدر يوقف الأهلي غير ربنا

بفستان أسود قصير.. ليلى علوي بإطلالة جذابة في عيد الحب

تركيا تقتل شاعر قطري يتصدر تويتر.. والغضب يسيطر على النشطاء

الدفاع الروسية تكذّب تركيا بشأن خسائر مزعومة في صفوف الجيش السوري

حمام دم.. كلاب أفريقية تدمر حديقة وتقتل الحيوانات بطريقة وحشية.. صور

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

bein sports تحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي على القناة المفتوحة

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

6 محاذير من الاتحاد القطرى لـ جماهير الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

خسائر رهيبة للعالم ومكاسب لـ اقتصاد مصر.. توقعات بتراجع سعر برميل النفط لـ38 دولارا

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تسبب الوفاة.. هاني الناظر يحذر من انتشار لعبة خطيرة في المدارس

عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

استدعاء شريف إسماعيل و3 وزراء بالبرلمان.. لهذا السبب

وزير التعليم : لم نقرر أي إجازات جديدة لتلاميذ المدارس .. ولا تعديل في أيام الدراسة

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد في أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر.. صور

بنكهة جديدة.. طريقة عمل قهوة عيد الحب

من باريس.. درة تتألق بفستان أحمر في عيد الحب