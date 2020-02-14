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فن

آية عبد الرؤوف تطرح كليب اخترت غيري عبر يوتيوب.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:17 م
آية عبد الرؤوف
آية عبد الرؤوف
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آيه عاطف
طرحت المطربة آية عبد الرؤوف فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "اخترت غيري" في عيد الحب، عبر القناة الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :"انا عادى من غيرك هعيش .. اخترت غيري مع السلامة خلاص .. أنت بقيت بصراحه شىء ميهمنيش ... غيرك هقابل ياما انا فى الدنيا ناس .. يلا مع السلامه روح بقى للي شايفها لايقه عليك .. وبصراحه فعلا انا كده كتر خيري إني قبلت بيك".

"اخترت غيري" كلمات محمد حسن معوض، وألحان بدر مصطفى، وتوزيع أحمد عبد السلام، والفيديو كليب من إخراج أحمد علاء الجندي.

يذكر أن طرحت آية، العديد من الأغاني الخاصة بها منها :""بواقي إنسانة"، و"أسلوبه في الحب"، و"هو حبيبي"، و"مكدبش عليك"، و"مصدقة إحساسها"، وغيرها من الاغاني.
آية عبد الرؤوف تطرح كليب اخترت غيري عبر يوتيوب.. فيديو
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