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برلمان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء عن مخالفات بطولات الملاكمة وهروب اللاعبين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم النائب أحمد على، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بشأن فوضي بطولات الملاكمة في مصر، وتزايد معدلات هروب اللاعبين للخارج بعد صرف الملايين من أموال الدولة عليهم، مؤكدا: "لا يخفي علي أحد عشق المصريين للرياضة بمختلف قطاعاتها، وحرص الأهالي نحو ربط أبنائهم بها، لدورها الفعال في بناء الإنسان، ومن ثم أي تجاوزات أو مخالفات يكونون دائما لها بالمرصاد، وذلك في  أي نشاط كان سواء باللعبة الشعبية الأولي  كرة القدم  أو غيرها من الأنشطة المختلفة".

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلي أن بطولة الجمهورية للملاكمة  التي أٌقيمت في بورسعيد لهذا العام، لمواليد، 2006 ، بأوزان 66،  شهدت العديد من الغرائب  والمخالفات  والتجاوزات  خاصة في مراحلها النهائية،  لم تشهدها أي بطولات  قارية أو دولية، ولم تنص عليها أي بنود أو مواثيق للعبة الملاكمة علي مستوي العالم، حيث الميدالية الذهبية  تسلم مناصفة بين لاعبين  أحدهم لم يكن طرفا في  المباراة النهائية وخرج مبكرًا، وهو الأمر الذي آثار استياء  جميع المشاركين في البطولة والمهتمين باللعبة وجمهورها العريض.

وأضاف، أن هذه المخالفات تمت تحت بصر القائمين علي المنظومة وخاصة الاتحاد المصري للملاكمة، الذي تقاعس عن القيام بدوره نحوها، وهو الأمر الذي فتح ملف تتزايد ظواهره بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة وهو هروب  العديد من لاعبي  الملاكمة المصرية الأولمبيين، لخارج البلاد  بسبب تعرضهم للعديد من مثل هذه التصرفات التي تظلمهم في النهاية، رغم ما تكلفه الدولة المصرية علي اللاعبين من ملايين الجنيهات لإعدادهم وتأهيلهم.

وشدد النائب أحمد على: " نصف منتخب  مصر للملاكمة هرب للخارج نتيجة هذه المخالفات والتصرفات التي تسيء للمنظومة الرياضية  المصرية وتهدر ملايين الدولة في الفراغ، ومنهم اللاعب حسام بكر، وكان بطل العرب ومصر وإفريقيا بالملاكمة وشارك بأولمبياد ريو دي جانيرو، واللاعب وليد سعيد، حاصل علي ميدالية دهب بحر أبيض  متوسط، وشارك بأولمبياد ريو دي جانيرو، واللاعب محمود عبد العال، بطل عرب، وشارك بأولمبياد ريو دي جانيرو، ومن قبلهم  لاعبين  أحمد سمير، والسيد عبد الحليم.

وتابع: "جميع الألعاب بها هروب للخارج ولكن تزايد المخالفات والتجاوزات في اتحاد الملاكمة الرياضي جعل هذه اللعبة  الأكبر في طرد اللاعبين وهروبهم للخارج، والأمر غير متعلق إطلاقا بضعف الإمكانيات  بقدر ما هو متعلق بالظلم  والتجاوزات ومخالفة اللوائح والقانون، في ظل جهود صادقة  من وزارة الشباب  بقيادة الوزير أشرف صبحي، نحو توفير الاعتمادات المالية المطلوبة  للمنظومة الرياضية بشكل عام".



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