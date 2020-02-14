فلانتاين الفنانين.. الإبياري المدام والكراش دونت ميكس وبسمة تفضل الصمت.. فيديو

بمناسبة حلول عيد الحب، اليوم الجمعة 14 فبراير، طلبنا من الفنانين أن يقوموا بتوجيه رسالة إلى الشخص الذين يحبونه، أو رسالة إلى الأكس، أو الكراش.





وقال تامر فرج: مش هقول حاجة للأكس، بس عايز اقول ابوس اديكم حبو بعض بجد .. من غير ما نستنى حاجة من حد والموضوع مش موضوع هدية الراجل بيحتاج طبطبة والست بتحتاج كلمة تقدير".





بينما وجه محمد سعد، رسالة لزوجته قائلًا: "ط بعا هقولها هي حياتي وربنا يخليهالي وكويس أنها مستحملاني الفنان ده شخص مجنون مش طبيعي".





وقالت بسمة : "معنديش حاجة أقولها لأي حد"، بينما قالت جيهان خليل، بحب جمهوري مش بحب حد.



