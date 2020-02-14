مصر الخير: إقامة 50 صوبة زراعية على مساحة 50 فدانا توفر 104 فرص عمل





قالت مؤسسة مصر الخير، اليوم الجمعة، إنه سيتم قبل نهاية العام الحالي 2020، استكمال زراعة 50 صوبة زراعية بمحافظة الأقصر، وذلك علي مساحة 50 فدانًا، بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك بهدف زراعة محاصيل بغرض التصدير، وعملا على تدريب وتشغيل الشباب الخريجين وإيجاد فرص عمل لهم مع تشجيعهم على العمل والإنتاج والتركيز على تحسين مستوى الحاصلات الزراعية.





وكانت مؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات، قد افتتحا الأسبوع الماضي، 26 صوبة زراعية تمثل المرحلة الأولى من المشروع، بهدف توفير فرص عمل ودخل ثابت لأكثر من 100 شاب مصري من صغار المزارعين، حيث أن مساحة الصوبة 1 فدان والمساحة المزروعة بها تصل إلي 4000 متر، وتضم 12 ألف نبات، وتعطي إنتاجية تصل 56 طنا فى الموسم.





ويوفر المشروع 104 فرص عمل مباشرة براتب شهرى 2000 جنيه بعد كافة مصروفات التشغيل، بإجمالي إنتاج 1450 طنا بكل موسم، ويتضمن المشروع تقديم خدمات فنية للمزارعين مع تطوير الزراعات التقليدية إلى زراعات حديثة عن طريق المحافظة على النظام البيئي من التلوث لمياه الري والصرف الزراعي واستخدام المبيدات مما يوفر من 60- 70 % من استهلاك المياه.

وقد شهد الافتتاح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، ومرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ومحمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير وغادة غيث، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي، والمهندس أحمد على رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، وغادة أنيس قلادة رئيس المسئولية المجتمعية بالبنك، وأماني الغندقلي مدير فرع البنك بأسوان، وإسلام الضوي مدير خدمة العملاء بالفرع.





ويهدف المشروع تعليم المزارعين وتدريبهم على طرق الزراعة الحديثة بشكل يضمن لهم الاستمرار وصولًا لأفضل النتائج فى الإنتاج ووجود كيانات إنتاجية ناجحة متصلة بالسوق.





وجاء المشروع ضمن مبادرة تنموية للبنك التي بدأها العام الماضي، لدعم قطاع الزراعة تحت شعار "ازرع – احصد - صدّر" والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في إطار الدور المجتمعي للبنك استهدافا لاقتحام قطاع الزراعة وتماشيا مع أهداف الدولة في توسيع البقعة الزراعية، وزيادة المحاصيل التصديرية.





من جانبه شدد المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، على أهمية هذا المشروع الذي يتضمن إقامة ٥٠ صوبة على مساحة ٥٠ فدانا، موضحًا أن هذا المشروع يتماشى مع فكر الدولة في التوسع في إقامة الصوب الزراعية، مشيرًا إلى أنه يسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية للمواطنين وتنمية الصعيد.





وأضاف أن المشروع يقلل من استخدام المياه ويرشد في استخدام المساحة المزروعة حيث أن إنتاجية الفدان الواحد تساوي إنتاجية ١٠ فدادين، مما يحقق زيادة في الإنتاج وتقليل الفجوة بين العرض والطلب من المحاصيل والخضروات، مضيفًا أن المشروع يساهم في إدخال فكر جيد علي المزارعين في الصعيد مما سيكون له عظيم الأثر ومردود اقتصادي واجتماعي طيب على المستفيد وأسرته.





وصرحت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك المصري لتنمية الصادرات يقوم بدور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة في القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة في رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية المختلفة لكافة عملائه من الشركات والأفراد.





وأكدت على أن التعاون بين مؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات شهد العديد من المشروعات خلال الفترة السابقة يأتي على رأسها مشروع الصوب الزراعية بالإضافة إلى التعليم المجتمعي أيضا.





وتقدمت مرفت سلطان بالشكر لمؤسسة مصر الخير على ما تبذله من جهد في سبيل تنمية المجتمع في العديد من المجالات، وتقديم الخدمات المجتمعية للفئات المستحقة، كما أشادت بأسلوب إدارة المؤسسة الذي هو أساس نجاح أي عمل.

وصرح محمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير أن ما تم حتى الأن شيء مشرف للغاية حيث أن مؤسسة مصر الخير تحرص على تنمية الإنسان ومساعدة وتمكين الشباب، مشيرًا إلى أن دور القطاع الخاص له تأثيره الإيجابي عندما يتلاقى مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي فيما يطلق عليه بمثلث التنمية وهو ما يساهم بشكل حيوي ومؤثر في العمل على المشروعات القومية ذات المردود التنموي الكبير.



