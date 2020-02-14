هل يجوز للزوج منع زوجته إعطاء والديها من راتبها.. عالم أزهري يجيب

هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تعطي مالا لوالديها من مرتبها أو مالها الخاص؟ سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا وقال:

لا يجوز له ذلك، ومال الزوجة ملك لها لا للزوج،

وإعطاؤها لوالديها من البر خاصة إذا كانوا فقراء ،

ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في ذلك، حتى ولو منعها، وأعطتهم سرا بدون رضاه يجوز.