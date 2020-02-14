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رياضة

الدوري السعودي.. النصر يحقق انتصارا صعبا على الشباب ويؤمن الوصافة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:43 م
عبدالرزاق حمد الله
عبدالرزاق حمد الله
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إسماعيل محمود
حقق نادي النصر السعودي، انتصارًا صعبًا على حساب مضيفه الشباب، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس محمد بن سلمان (الدوري السعودي).

افتتح المغربي عبدالرزاق حمد الله التسجيل للنصر في الدقيقة الرابعة عشر برأسية رائعة، قبل أن يعادل مورينو النتيجة للشباب في الدقيقة 36، من تسديدة قوية لم يستطع براد جونز حارس مرمى النصر التعامل معها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استطاع كريستيان جوانكا تسجيل الهدف الثاني للشباب في الدقيقة  59، قبل أن يعادل حمد الله النتيجة في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 92، احتسب الحكم ركلة جزاء للنصر ، ليترجمها حمد الله للهدف الثالث للنصر موقعًا على الهاتريك الخاص به، قبل أن يقضي سلطان الغنام على آمال الشباب في العودة في النتيجة، مضيفًا الهدف الرابع في الدقيقة 94، محققًا انتصاره الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي النصر للنقطة 38 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي الشباب عند النقطة الخامسة والعشرين في المركز الثامن.
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