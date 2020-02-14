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فن

داليا مصطفى بصحبة شقيقتها.. شاهد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:44 م
داليا مصطفى وشقيقتها
داليا مصطفى وشقيقتها
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محمد بدران


نشرت الفنانة داليا مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بشقيقتها شيماء.

وظهرت "داليا" وشقيقتها "شيماء" داخل سيارتها وعلقت: "أنا وأختي"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يُذكر أن أحدث أعمال داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".


ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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انا وأختي @shicoo79

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داليا مصطفى بصحبة شقيقتها.. شاهد
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