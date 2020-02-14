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رياضة

هدف ملغي للنادي الأهلي أمام المصري.. تعرف على السبب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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نور عادل
ألغى الحكم محمد الحنفي، هدفا للنادي الأهلي من المباراة التي تجمعه بالوقت الحالي مع فريق المصري البورسعيدي في إطار الأسبوع السادس بالدوري الممتاز.

وسجل الهدف مروان محسن بالدقيقة 25، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء إلا أن حكم الراية قرر إلغاء للتسلل.

ويتقدم النادي الأهلي بهدف دون رد عن طريق علي معلول بالدقيقة 9.

وجاءت تشكيلة الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي 
خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول 
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي
خط الهجوم : مروان محسن.
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