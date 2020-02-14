الدوري الممتاز.. الأهلي يكتفي بهدف في مرمى المصري بالشوط الأول

نجح فريق الكرة الأول بنادي الأهلي في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بنادي المصري البورسعيدي متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد المكس بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة السادسة بالدوري الممتاز.





بدأت المباراة بدقيقة حداد على روح والد نجم فريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي عمرو موسى.





وأهدر الأهلي اولى اهدافه في الدقيقة 4 بعد تسديدة من جانب وليد سليمان تمر بجانب القائم الأيسر للفريق البورسعيدي.





وحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء بالدقيقة 9 نجح في تسجيلها علي معلول.





وتلقى فريد شوقي البطاقة الصفراء الاولى في المباراة بالدقيقة 11، وذلك بعدما اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء.





وكاد الأهلي أن يضيف الهدف الثاني عن طريق مروان محسن بعد ركنية من علي معلول بالدقيقة 16.





وألغى الحكم بالدقيقة 25 هدف للنادي الأهلي سجله مروان محسن بداعي التسلل





وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من هدف بالدقيقة 30 وذلك عقب ركلة ركنية لعبت مباشرة نحو مرمى الأهلي.





وتلقى وليد سليمان بطاقة صفراء بالدقيقة 33 وذلك بعد ضربه لأحد لاعبي المصري البورسعيدي.





وتصدى محمد الشناوي لانفراد محقق من جانب كريم العراقي بالدقيقة 35.





وحاول فريق المصري البورسعيدي العودة في النتيجة إلا أن النادي الأهلي نجح في السيطرة على وسط الملعب.





وقبل نهاية المباراة حصل إسلام عطية على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على حسين الشحات.





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي



