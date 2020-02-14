AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الممتاز.. الأهلي يكتفي بهدف في مرمى المصري بالشوط الأول

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:15 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
نجح فريق الكرة الأول بنادي الأهلي في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بنادي المصري البورسعيدي متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد المكس بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة السادسة بالدوري الممتاز.

بدأت المباراة بدقيقة حداد على روح والد نجم فريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي عمرو موسى.

وأهدر الأهلي اولى اهدافه في الدقيقة 4 بعد تسديدة من جانب وليد سليمان تمر بجانب القائم الأيسر للفريق البورسعيدي.

وحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء بالدقيقة 9 نجح في تسجيلها علي معلول.

وتلقى فريد شوقي البطاقة الصفراء الاولى في المباراة بالدقيقة 11، وذلك بعدما اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء.

وكاد الأهلي أن يضيف الهدف الثاني عن طريق مروان محسن بعد ركنية من علي معلول بالدقيقة 16.

وألغى الحكم بالدقيقة 25 هدف للنادي الأهلي سجله مروان محسن بداعي التسلل

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من هدف بالدقيقة 30 وذلك عقب ركلة ركنية لعبت مباشرة نحو مرمى الأهلي.

وتلقى وليد سليمان بطاقة صفراء بالدقيقة 33 وذلك بعد ضربه لأحد لاعبي المصري البورسعيدي.

وتصدى محمد الشناوي لانفراد محقق من جانب كريم العراقي بالدقيقة 35.

وحاول فريق المصري البورسعيدي العودة في النتيجة إلا أن النادي الأهلي نجح في السيطرة على وسط الملعب.

وقبل نهاية المباراة حصل إسلام عطية على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على حسين الشحات.

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول 

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما بهدف أحمد الشيخ أمام الاتحاد السكندري

طايح في الكل | الأهلي يكتفي برباعية في مرمى الاتحاد السكندري ويتصدر الدوري

علي معلول يسجل الهدف الاول للأهلي أمام المصري البورسعيدي

الدوري المصري .. الأهلي يتقدم على المصري بهدف نظيف بعد 20 دقيقة

هدف ملغي للنادي الأهلي أمام المصري.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

عشاء رومانسي في عيد الحب.. ستيك مشوي وأرز بسمتي.. والحلو تشيز كيك

مواهب غير طبيعية.. عمرو أديب يعلق على فوز الزمالك بكأس السوبر

بصحبة دينا الشربيني | عمرو دياب يحتفل بـ عيد الحب

يعزز الدورة الدموية.. فوائد مذهلة لـ مشروب الكاكاو الساخن

أشرف بنشرقي يهين دفاع الترجي ويسجل الهدف الثاني للزمالك

أفريقيا تحت السيطرة.. كذبة صنعها الترجي وحكام القارة وهدمها الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لاعبو الزمالك يتسلمون الميداليات الذهبية.. وشيكابالا يرفع الكأس

أحمد موسى ينفرد بنشر صور السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في الدوحة.. شاهد

دينا الشربيني تتألق مع عمرو دياب في عيد الحب بإطلالة ساحرة