AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر حسني عن فيلمه الفلوس: إشادة الجمهور أهم من الإيرادات

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:09 م
افيش الفلوس
افيش الفلوس
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الفنان تامر حسني، إنه انضم إلى مبادرة «افرح وفرح غيرك»، لأنها تحمل بعد إنساني كبير؛ موضحا أن المبادرة تجعل الشخص يلتقط صورة مع شخص لا يعرفه وينشرها على السوشيال ميديا. 

وأضاف حسني خلال لقائه على فضائية «دي أم سي»، على هامش احتفالية عيد الحب باستاد القاهرة، أن أفضل شئ أن المبادرة كانت يوم عيد الحب؛ قائلا: «احنا في عرض يوم واحد يجمعنا كلنا».

وعن فيلمه الأخير الفلوس أكد حسني: «الجمهور أشاد بالفيلم وده أهم من الإيرادات، وأنا عملت افلام كتير حققت أعلى الإيرادات في السينما المصرية، وأنا بدعو كل المصريين تتفرج على الفيلم هيعجبكم».

وأشار حسني، أنا حاليا يقوم بتصوير فيلمه الجديد «مش أنا»، متمنيا أن يقدم عملا فنيا ينال إعجاب جمهوره. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلم الفلوس لـ تامر حسني يتصدر الأثر بحثا على جوجل وتويتر

هنيدي يشيد بـ فيلم الفلوس.. والسقا يرد: قلبك مات وبتدخل السينما من غيري

عاجل | تامر حسني يتصدر تويتر بعد تسريب الفلوس | تفاصيل

تامر حسني يحصد 1.8 مليون جنيه في يوم واحد بـ الفلوس

متشوق جدا لـ الجمهور العظيم.. تامر حسني يروج لحفله في الكويت يوم 9 يناير

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

ترشيحاتنا

من بنغازي.. حفتر يوجه رسالة قوية لـ أردوغان وميليشياته

بسبب موعد غرامي.. سيدة تعيسة الحظ تجد نفسها متورطة في سرقة بنك.. تفاصيل

الفرق بين المصاب الفعلي بالكورونا وحامل الفيروس.. طبيب أمراض صدرية يوضح

تلميذة تبكي فرحا بلقائه.. محمد صلاح يزور مدرسة ابتدائية بـ ليفربول

قرار حازم.. الطبيب الشرعي السوري يتخذ إجراءً آخر بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم

اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهيرالزمالك بالغربية يحتفلون بالفوز بالسوبر الأفريقي.. صور

شاهد.. معاناة سيدة تعيش برفقة 130 قطة في شقة واحدة منذ سنوات

شاهد.. لاعبو الزمالك يتسلمون الميداليات الذهبية.. وشيكابالا يرفع الكأس