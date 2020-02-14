تامر حسني عن فيلمه الفلوس: إشادة الجمهور أهم من الإيرادات

قال الفنان تامر حسني، إنه انضم إلى مبادرة «افرح وفرح غيرك»، لأنها تحمل بعد إنساني كبير؛ موضحا أن المبادرة تجعل الشخص يلتقط صورة مع شخص لا يعرفه وينشرها على السوشيال ميديا.





وأضاف حسني خلال لقائه على فضائية «دي أم سي»، على هامش احتفالية عيد الحب باستاد القاهرة، أن أفضل شئ أن المبادرة كانت يوم عيد الحب؛ قائلا: «احنا في عرض يوم واحد يجمعنا كلنا».





وعن فيلمه الأخير الفلوس أكد حسني: «الجمهور أشاد بالفيلم وده أهم من الإيرادات، وأنا عملت افلام كتير حققت أعلى الإيرادات في السينما المصرية، وأنا بدعو كل المصريين تتفرج على الفيلم هيعجبكم».





وأشار حسني، أنا حاليا يقوم بتصوير فيلمه الجديد «مش أنا»، متمنيا أن يقدم عملا فنيا ينال إعجاب جمهوره.