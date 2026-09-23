إزالات فورية وتشديد الرقابة.. حملات مكثفة بأرمنت لمواجهة مخالفات البناء والتعديات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر حملاتها الميدانية المكثفة لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتوازي مع تكثيف حملات التفتيش على المحال والمنشآت التجارية، تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة الدكتور عبد الخالق أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت.

واستهدفت الحملات التعامل الفوري مع أي مخالفة بمجرد رصدها، ومنع استكمال أعمال البناء المخالف أو التعدي، إلى جانب مراجعة تراخيص المحال والمنشآت والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة بناء بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت مقام على أرض زراعية بطريق الصفصاف، وذلك قبل استكمال أعمال البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما جرى رصد شدة خشبية بالدور الأرضي على مساحة 120 مترا مربعا بناحية عرب الديمقراط بقرى المحاميد، حيث تم فك الشدة وإزالة المخالفة بالكامل على كامل المسطح، لمنع استكمال أعمال البناء المخالف.

وفي قرية الرياينة، تعاملت الأجهزة التنفيذية بشكل فوري مع تعد على أرض زراعية بناحية حوض الشنيني، تمثل في إنشاء قواعد خرسانية على مساحة 120 مترا مربعا، حيث تمت إزالة التعدي بالكامل في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وفي سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية حملاتها الرقابية على المحال والمنشآت التجارية، لمراجعة التراخيص والتأكد من توافر الاشتراطات القانونية والصحية ومتابعة الإشغالات، وذلك من خلال حملة تنسيقية بمشاركة إدارة التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومكتب السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إدارات التراخيص والإشغالات بالوحدة المحلية.

وتأتي الحملات في إطار خطة متواصلة لإحكام الرقابة على الشارع الأرمنتي، والتعامل الحاسم مع المخالفات منذ بدايتها، بما يمنع تفاقمها ويحافظ على الأراضي الزراعية ويضمن الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأنشطة التجارية والبناء.

وجرت أعمال الحملات تحت متابعة نائبي رئيس مركز ومدينة أرمنت ورؤساء القرى والإدارات المعاونة، مع التأكيد على استمرار الرصد الميداني والتدخل الفوري حيال أي مخالفات جديدة.