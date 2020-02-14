طائرة سموحة للسيدات يفوز على المقاولون 3/0

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادى سموحة على المقاولون العرب ٠/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بنادى سموحة ضمن مباريات الدورى الممتاز .





يضم فريق سموحة كلا من : عبير محمد ، ياسمين طارق ، آلاء حمدى ، إيمان رضا ، سارة سامى ، حبيبة يحيى ، حبيبة وائل ، ، يارا سعيد ، نادين جمال ، مايا ياسر ، يمنى عمرو ، نور عادل ، علا شريف ، دنيا هانى ، شهد الفقى ، هنا أيمن ، دنيا طارق ، ملك ياسر ، نانسى محمود فهمى ، سلمى عيد ، ريم حسنى ، سارة أبو رية .





يتكون الجهاز الفني من نعمات عبد المنعم مدير فنى ، شريف ابراهيم مدرب عام ، وائل سيف مخطط أحمال ، أمنية أيمن علاج طبيعي ، وليد عباس مدير إدارى ، أحمد عبد المولى إداري الفريق ، شاهيناز عباس إدارى عام الٱنسات ، رجب عبد النبى المشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى .