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رياضة

طائرة سموحة للسيدات يفوز على المقاولون 3/0

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادى سموحة على  المقاولون العرب  ٠/٣   فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بنادى سموحة ضمن مباريات الدورى الممتاز . 

يضم فريق سموحة كلا من : عبير محمد ، ياسمين طارق ، آلاء حمدى ، إيمان رضا ، سارة سامى ، حبيبة يحيى ، حبيبة وائل ، ، يارا سعيد ، نادين جمال ، مايا ياسر ، يمنى عمرو ، نور عادل ، علا شريف ، دنيا هانى ، شهد الفقى ، هنا أيمن ، دنيا طارق ، ملك ياسر ، نانسى محمود فهمى ، سلمى عيد ، ريم حسنى ، سارة أبو رية . 

يتكون الجهاز الفني من نعمات عبد المنعم مدير فنى ، شريف ابراهيم مدرب عام ، وائل سيف مخطط أحمال ، أمنية أيمن علاج طبيعي ، وليد عباس مدير إدارى ، أحمد عبد المولى إداري الفريق  ، شاهيناز عباس إدارى عام الٱنسات ، رجب عبد النبى المشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى .
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