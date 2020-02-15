حكم صلاة الرجل مع زوجته في المنزل وترك جماعة المسجد.. الإفتاء توضح

وأشار إلى أنه من الممكن أن ينزل للصلاة فى المسجد ثم يعود للصلاة مع زوجته ويصلي بها إماما فى البيت.







هل يجوز أداء صلاة تحية المسجد في جماعة





قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز صلاة النافلة أو تحية المسجد جماعة، لما ورد من أن النبى خرج فى أحد ليالى رمضان ليصلى فصلى الناس بصلاته النافلة.

وأضاف "جمعة"، فى لقاء له، أن الإمام الشافعى قال "وكل صلاة لم تسن فيها الجماعة تجوز فيها الجماعة" أى الصلوات غير الفرائض مثل السنن والنوافل.





وأشار مفتى الجمهورية السابق، إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب جمع الناس على صلاة التراويح وقال لما مر عليهم وهم يصلون "نعمة البدعة هي" فدل بذلك على أنه تجوز الجماعة في النوافل.





حكم صلاة المرأة جماعة في المسجد





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن المرأة ليست مُكلفة بصلاة الجماعة في المسجد كما الرجال.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إن صلاة النساء جماعة في المساجد مكروهة، والأفضل لها الصلاة في البيت؟»، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في عصره لم يجعل صلاة المرأة في المسجد على الكراهة، وإنما قال: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ».





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن المرأة ليست مُكلفة بصلاة الجماعة في المسجد كما الرجال.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: « هل صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إن صلاة النساء جماعة في المساجد مكروهة، والأفضل لها الصلاة في البيت؟»، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في عصره لم يجعل صلاة المرأة في المسجد على الكراهة، وإنما قال: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ».





وتابع: كان هلال بن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-، اعترض وقال: «والله لأمنعهن»، فضربه أبيه لاعتراضه على قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لأنه كان يرى أن ذهابهن إلى المساجد يُسبب المشاكل.





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