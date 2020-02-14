4 أرقام قياسية من تتويج الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي

حقق نادي الزمالك، بطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ستاد نادي الغرافة بقطر.

وبذلك الانتصار، رفع نادي الزمالك، رصيده من بطولات كأس السوبر، للبطولة الرابعة، حيث حقق البطولة أعوام 1994، 1997، 2003.





ويرصد لكم صدى البلد 4 أرقام قياسية من انتصار الزمالك في مباراة اليوم:





- هدف يوسف أوباما الأول في شباك الترجي، هو الهدف الأسرع في تاريخ بطولات كأس السوبر ، حيث سجله في الدقيقة 1.50





- أصبح أيمن بن شرقي هو اللاعب الأول الذي يسجل ثنائية للزمالك على مدار تاريخ بطولات السوبر الإفريقي.





- أصبح الفرنسي باتريس كارتيرون، أول مدرب يتوج بالبطولة عامين متتالين مع فريقين مختلفين، حيث توج بها العام الماضي مع نادي الرجاء المغربي على حساب الترجي التونسي أيضًا.





- أصبحت مصر أول بلد تتوج أنديتها بـ 10 بطولات لكأس السوبر، حيث حقق النادي الأهلي اللقب 6 مرات، بينما حقق الزمالك البطولة 4 مرات.