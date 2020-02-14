AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

4 أرقام قياسية من تتويج الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:32 م
أشرف بنشرقي
أشرف بنشرقي
Advertisements
إسماعيل محمود
حقق نادي الزمالك، بطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ستاد نادي الغرافة بقطر.
وبذلك الانتصار، رفع نادي الزمالك، رصيده من بطولات كأس السوبر، للبطولة الرابعة، حيث حقق البطولة أعوام 1994، 1997، 2003.

ويرصد لكم صدى البلد 4 أرقام قياسية من انتصار الزمالك في مباراة اليوم:

- هدف يوسف أوباما الأول في شباك الترجي، هو الهدف الأسرع في تاريخ بطولات كأس السوبر ، حيث سجله في الدقيقة 1.50 

- أصبح أيمن بن شرقي هو اللاعب الأول الذي يسجل ثنائية للزمالك على مدار تاريخ بطولات السوبر الإفريقي.

- أصبح الفرنسي باتريس كارتيرون، أول مدرب يتوج بالبطولة عامين متتالين مع فريقين مختلفين، حيث توج بها العام الماضي مع نادي الرجاء المغربي على حساب الترجي التونسي أيضًا.

- أصبحت مصر أول بلد تتوج أنديتها بـ 10 بطولات لكأس السوبر، حيث حقق النادي الأهلي اللقب 6 مرات، بينما حقق الزمالك البطولة 4 مرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرة خير للزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي

حال انتهاء السوبر الإفريقي بالتعادل هل يتم اللجوء إلى وقت إضافي؟.. اللوائح تجيب

السوبر في الزمالك | بطولة جديدة لـ باتريس كارتيرون مع الأندية المصرية

للمرة الرابعة.. الزمالك سوبر أفريقيا ويتفوق على مازيمبي

هابي فلانتين.. كارتيرون أول مدرب يفوز بكأس السوبر الأفريقي مرتين على التوالي

ألف مبروك لنادينا.. أيمن حفنى يهنئ الزمالك بكاس السوبر الأفريقي

ترشيحاتنا

دينا الشربيني تتألق مع عمرو دياب في عيد الحب بإطلالة ساحرة

مواهب غير طبيعية.. عمرو أديب يعلق على فوز الزمالك بكأس السوبر

6 محاذير من الاتحاد القطرى لـ جماهير الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

موقف طريف.. إعلامي يقاطع حفل عيد الحب باستاد القاهرة ليهنئ الزمالك

أجنبي .. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر (بيان الصحة العالمية ووزارة الصحة)

اضرب يا بدري.. عبدالله جمعة يقصف جبهة الأهلاوية بعد الفوز بالسوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهيرالزمالك بالغربية يحتفلون بالفوز بالسوبر الأفريقي.. صور

شاهد.. معاناة سيدة تعيش برفقة 130 قطة في شقة واحدة منذ سنوات

شاهد.. لاعبو الزمالك يتسلمون الميداليات الذهبية.. وشيكابالا يرفع الكأس