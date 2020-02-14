مرتضى منصور: لن نلعب مباراة الأهلي يوم 24 لهذا السبب

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لعب مباراة القمة أمام الأهلي، يوم 24 فبراير الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "لن نخوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري".

وتابع: "بعثة الفريق ستعود إلى القاهرة يوم 22 فبراير، كيف ستخوض مباراة الدوري يوم 24؟، (لو حصل ايه مش هنلعب المباراة)".

وتغلب فريق الزمالك على الترجي بنتيجة ٣- ١ في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة في إطار كأس السوبر الإفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.





تقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.



