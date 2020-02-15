عميد معهد القلب السابق يكشف عن 6 نصائح للوقاية من الأزمة القلبية

انتشر فى الأونة الأخيرة تعرض الكثير للإصابة بالأزمة القلبية التي لا يختلف عليها سن بالرغم من أن نسبة إصابة كبار السن أكبر.





وفي هذا السياق، كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن أفضل 6 نصائح للوقاية من الأزمة القلبية.









وقال " عميد معهد القلب السابق " عن كيفية الوقاية من الجلطة القلبية ، الوقاية تغني عن العلاج ، وتمنع حدوث الجلطة وتتمثل فيما يلي :





الحفاظ علي الوزن

وممارسة المشي يوميا

اتباع نظام غذائي سليم

الامتناع عن التدخين

الحد من التوتر والتعامل بشكل أسهل مع ضغوط الحياة .