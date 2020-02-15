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فن

ربنا يخليك ليا.. إسراء عبد الفتاح تهنئ حمدى الميرغنى بعيد الحب

السبت 15/فبراير/2020 - 03:29 ص
اسراء وحمدى الميرغنى
اسراء وحمدى الميرغنى
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محمد بدران
احتفلت نجمة مسرح مصر إسراء عبد الفتاح بعيد الحب مع زوجها الفنان حمدى الميرغنى، ونشرت صورة برفقته.

ووجهت إسراء عبد الفتاح رسالة حب لزوجها عبر حسابها الشخصي على «انستجرام» قائلة "ربنا يخليك ليا".

من ناحية أخرى يشارك حمدى الميرغنى مع أوس أوس خلال أحداث مسلسلهما "اتنين فى الصندوق" المقرر المنافسة به رمضان المقبل، شخصية عاملى نظافة يكتشفان مع تطور دراما العمل أنهما أبناء رئيس دولة زيمبابوى، ليتبدل حالهما، وتتغير نظرة الناس لهما، بعد أن كان يلفظهما المجتمع ويتجاهلهما حيث أصبح الكل يتودد لهما.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.


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ربنا يخليك ليا❤️

A post shared by Esraa Abdelfattah (@esraa.abdel.fattah) on

ربنا يخليك ليا.. إسراء عبد الفتاح تهنئ حمدى الميرغنى بعيد الحب
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