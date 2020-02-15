أحمد مرتضي منصور بعد الفوز بالسوبر الأفريقي: الحمد لله وحده

هنأ أحمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة نادى الزمالك، الفريق الأبيض بعد حصوله على كأس السوبر الافريقية بتغلبه على فريق الترجي التونسي بنتيجة 1-3 التى أقيمت باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.





وكتب أحمد مرتضى على صفحته بموقع "تويتر"‏: "‏‏‏‏‏‏الحمد لله وحده وبفضله وبكرمه الحمد لله ‎#الزمالك ‎#بطل ‎#سوبر ‎#افريقيا".





تغلب فريق الزمالك على الترجي بنتيجة ٣_ ١ في المباراة التى أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الإفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.





تقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.





وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.





وخاض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما لعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.





الحمد لله وحدة وبفضله وبكرمه الحمد لله #الزمالك #بطل #سوبر #افريقيا

— Ahmed Mortada (@AhmedMortada) February 14, 2020