AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة مصر للعلوم تحتفل بحصول كلية الصيدلة على ضمان هيئة الجودة

السبت 15/فبراير/2020 - 10:44 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم
Advertisements
قســـم التعليــــم
تقيم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفالية تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، بمناسبة حصول كلية الصيدلة بالجامعة على ضمان هيئة الجودة والاعتماد.

وصرح الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، بأن رسالة كلية الصيدلة بالجامعة تتمثل في تخريج الصيادلة وفقًا للمعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية «NARS»، الذي يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي كما يلبي أيضًا متطلبات تصنيع الأدوية المتقدمة.

وأشار الدكتور محمد محسن اسماعيل عميد كلية الصيدلة الى أن الحفل سيقام 3 مارس المقبل مؤكدًا أن كلية الصيدلة تحرص على توفير بيئات متميزة تستهدف فى المقام الأول تحقيق تعليم قوي ومهني يؤدي إلى منح شهادات في الصيدلة والعلوم الصيدلانية المتميزة والمتقدمة.

ويعمل برنامج كلية الصيدلة التعليمي على إعداد صيدلي ناجح يستطيع أن يكون عضوًا في فريق إدارة الرعاية الصحية وبالتالى يتم دمج الخريج داخل سوق العمل ليستطيع أن يكون مسؤولًا عن اختيار الدواء المناسب.

وأضاف عميد كلية الصيدلة أن رؤية كلية العلوم الصيدلانية وتصنيع الأدوية تتمثل في أن تصبح كلية متميزة ومعتمدة أكاديميًا في العلوم الصيدلية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ورش عمل لتطوير الأداء بمشاركة عمداء الكليات

لأول مرة في الشرق الأوسط.. افتتاح مقر لجامعة لندن سكول بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تدريب 22 طالبًا هنديًا على إنتاج المشروعات الإعلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تدريب 22 هنديا على إنتاج المشروعات الإعلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. جامعة مصر تستضيف اجتماع جمعية الحاسبات والمعلومات العربية

بمشاركة 25 شركة.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ملتقى توظيف لطلاب الصيدلة

ترشيحاتنا

فوائد الفجل.. لن تستغنى عنه بعد اليوم

اتبعها فورا ..الإسعافات الأولية عند التعرض لأزمة قلبية

بعد صورة ابنتهما.. زوجة حمدى المرغنى: ربنا يخليك ليا

اكتشاف أول حالة لأجنبي حاملة لفيروس كورونا بمصر.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

عاجل.. الصحة العالمية: الصين تجري تجارب على كورونا والنتائج خلال 3 أسابيع

بعد إغلاق 6 ساعات.. عودة حركة المرور لطبيعتها على طرق الإسكندرية الصحراوي والشرقي والعلمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديشرو.. لوحة فنية تحكي تاريخ أول حاكم للواحات في الدولة القديمة.. فيديو

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور