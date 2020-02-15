جامعة مصر للعلوم تحتفل بحصول كلية الصيدلة على ضمان هيئة الجودة

تقيم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفالية تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، بمناسبة حصول كلية الصيدلة بالجامعة على ضمان هيئة الجودة والاعتماد.





و صرح الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، بأن رسالة كلية الصيدلة بالجامعة تتمثل في تخريج الصيادلة وفقًا للمعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية «NARS»، الذي يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي كما يلبي أيضًا متطلبات تصنيع الأدوية المتقدمة.





وأشار الدكتور محمد محسن اسماعيل عميد كلية الصيدلة الى أن الحفل سيقام 3 مارس المقبل مؤكدًا أن كلية الصيدلة تحرص على توفير بيئات متميزة تستهدف فى المقام الأول تحقيق تعليم قوي ومهني يؤدي إلى منح شهادات في الصيدلة والعلوم الصيدلانية المتميزة والمتقدمة.





ويعمل برنامج كلية الصيدلة التعليمي على إعداد صيدلي ناجح يستطيع أن يكون عضوًا في فريق إدارة الرعاية الصحية وبالتالى يتم دمج الخريج داخل سوق العمل ليستطيع أن يكون مسؤولًا عن اختيار الدواء المناسب.





وأضاف عميد كلية الصيدلة أن رؤية كلية العلوم الصيدلانية وتصنيع الأدوية تتمثل في أن تصبح كلية متميزة ومعتمدة أكاديميًا في العلوم الصيدلية محليًا وإقليميًا ودوليًا.