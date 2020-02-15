بحضور وزيري التعليم العالي والاتصالات.. «إيديوجيت 2020» يستضيف لأول مرة «دبي إكسبو»

يستضيف معرض التعليم الدولي "إيديوجيت" 2020 فى نسخته السادسة بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجارى لأول مرة " دبى إكسبو" والذى يضم شركات ومؤسسات تعليمية إلى جانب 192 دولة لعرض الإنجازات والإبداعات والابتكارات فى جميع مناحى الحياة.





وقال الدكتور على شمس الدين رئيس "ايديو جيت" فى بيان له اليوم، إن ملتقى ومعرض إيديوجيت بالقاهرة يعقد بعنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية"، سوف يفتتح فعالياته الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية والدولية.





وأضاف شمس الدين، أن الدورة السادسة لملتقى ومعرض إيديوجيت بالقاهرة سوف تشهد مشاركة 80 عارضًا من الجامعات لعرض برامجها الدراسية، إضافةً إلى شركات تكنولوجيا لعرض برامجها فى مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، كما يشارك فيه عدد من الجامعات الإقليمية ومنها "بنها، والسادات، وبنى سويف"، فضلا عن جامعتي القاهرة وعين شمس؛ للتنافس على جذب الطلاب الدراسين للبرامج الدولية والمتميزة الجديدة.





وأكد شمس الدين، أن وزارة التعليم العالى سوف تشارك بنجاح كبير فى المعرض للترويج للجامعات الجديدة "جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية- جامعة المنصورة الجديدة" التى تقام وفقا لمنظومة التعليم المستقبلى فى مصر وتتسم بالتميز والابتكار فى التعليم والبحث العلمي وخدمة الإنسانية.





وأشار إلى أن المعرض يشارك فيه أيضًا وزارة التعليم الإماراتية وجامعات من دول الأردن والسعودية وإنجلترا وماليزيا وبلغاريا وروسيا وغيرها ، مؤكدًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى سوف يلتقى بطلاب السنوات النهائية فى التعليم قبل الجامعى وذلك للترويج للدراسة فى الجامعات المصرية فى إطار مبادرة "إدرس فى مصر" التى أطقلتها وزارة التعليم العالى.





يذكر أن إكسبو 2020 دبي يعد الحدث الأروع في العالم والذى تنطلق فعالياته فى أكتوبر القادم تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" ومن المتوقع ان يكون إكسبو 2020 دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين حيث أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.



