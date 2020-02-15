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رياضة

السوبر المصري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

السبت 15/فبراير/2020 - 12:05 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم المصرية، قمة من العيار الثقيل بين الأهلي والزمالك، يوم، الثلاثاء المقبل، ببطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها دولة الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

الأهلي ضد الزمالك:

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في مواصلة انتصاراته المحلية، بتحقيق الفوز على الزمالك، وخطف لقب السوبر من الزمالك.

ولم يتعرض الأهلي تحت قيادة فايلر لأي هزيمة أو تعادل محليا هذا الموسم، حيث توج بلقب السوبر في بداية الموسم بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3- 2، وحقق 15 فوزا على التوالي بمسابقة الدوري، وفاز على بني سويف بنتيجة 3 - 1 في الكأس.

على الجانب الأخر يدخل فريق الزمالك مباراة السوبر المصري المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدمما حقق لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي أمس، الجمعة.

ويخوض الأهلي مباراة كأس السوبر باعتباره بطلا للدوري موسم 2018، بينا يلعب الزمالك اللقاء باعتباره حامل لقب كأس مصر.
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