العراق يدعو أرمينيا للمساهمة في إعادة إعماره

التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع زوهراب مناتساكانيان وزير خارجيّة أرمينيا على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ.

وجرى في اللقاء بحث سُبُل تعزيز العلاقات، وتفعيل التعاون الثنائيّ بما يُحقّق مصالح الشعبين الصديقين.

وأعرب الوزير الحكيم عن استعداد العراق لاستضافة اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العراقيّة-الأرمينيّة المُشترَكة، وحثَّ الجانب الأرمينيّ على منح سمات الدخول إلى المُواطِنين العراقيّين الراغبين في زيارة جمهوريّة أرمينيا لغرض العلاج والسياحة من المنافذ الحُدُوديّة أسوة ببعض الدول العربيّة؛ لتشجيع حركة التجارة والسياحة بين البلدين، داعيًا الشركات الأرمينيّة للمُساهَمة في إعادة إعمار المناطق المُحرّرة.

وتطرّق الجانبان بالبحث إلى أهمّية الإسراع بتوقيع اتفاقيّة إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسيّة والخدمة من سمة الدخول بين البلدين، ومُذكّرة التفاهم للمُشاوَرات السياسيّة بين وزارتي خارجيّة البلدين.