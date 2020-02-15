AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزيرة التضامن: 4500 جمعية تخدم ذوي الهمم ودمج ضعاف السمع في 8 جامعات

السبت 15/فبراير/2020 - 01:46 م
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تشرف على أكثر من 4500 جمعية تعمل في خدمة ذوي الهمم.

كان ذلك في كلمة الوزيرة أثناء المؤتمر العلمي الثالث الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع أكاديمية التدريب والتنمية ومركز زايد الطبي للتأهيل تحت عنوان "حماية ذوي الإعاقة.. واقع مزاولة المهنة"، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تشرف على حوالي ٦٥٠ مؤسسة ومركز تأهيل ومكتب خدمات ومركز علاج بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. 

وأوضحت أن الوزارة تضع ذوي الهمم في موضع اهتماماتها، وتم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والذي يعد نقلة مهمة في التأسيس لحقوق ذوي الهمم، واكتملت الخطوة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونسعى حاليا لتحويل اللائحة التنفيذية إلي برامج وأنشطة بالتعاون مع عدد من الوزارات الشريكة.

كما أعلنت الوزيرة، دمج ضعاف السمع في ٨ جامعات، فضلًا عن السعي إلى إنشاء وحدات لدعم وخدمة ذوى الهمم في الجامعات والمدارس.

وزيرة التضامن: 4500 جمعية تخدم ذوي الهمم ودمج ضعاف السمع في 8 جامعات
وزيرة التضامن: 4500 جمعية تخدم ذوي الهمم ودمج ضعاف السمع في 8 جامعات
وزيرة التضامن: 4500 جمعية تخدم ذوي الهمم ودمج ضعاف السمع في 8 جامعات
وزيرة التضامن: 4500 جمعية تخدم ذوي الهمم ودمج ضعاف السمع في 8 جامعات
وزيرة التضامن: 4500 جمعية تخدم ذوي الهمم ودمج ضعاف السمع في 8 جامعات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن : دورنا اجتماعي اقتصادي تنموي خلال الفترة المقبلة

بعد إطلاق خدمة الخط الساخن لذوي الإعاقة.. حقوقيون: خدمات كثيرة لنا غير مفعلة.. والخدمة تسهل الكثير من العقبات والمشاكل

دون حد أقصى..التضامن: إتاحة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل لذوي الإعاقة.. برلمانيون: التيسير علي المواطنين ومراقبة الجهاز الإداري ضرورة.. وبرلمانية تكشف تطبيقه بأثر رجعي

وزيرة التضامن: نسعى لزيادة المستفيدين من الدعم النقدى لـ 4 ملايين مواطن

وزيرة التضامن تطلق برنامج وعي لمكافحة جريمة الاتجار في البشر

القباج للعاملين بمديرية تضامن القليوبية: أوصيكم خيرًا بالمواطنين والفقراء

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل حاتم ذو الفقار.. قصة العثور على جثته بعد 3 أيام من وفاته

حب جديد.. منى فاروق تثير الجدل بـ هدية الفالنتين

انهيار أسعار الذهب والدولار وتراجع النفط.. البرلمان يكشف الأسباب

أخبار الرياضة .. فرمان مهم من سيد عبد الحفيظ بسبب السوبر.. ليفربول من حقه منع صلاح من الأولمبياد.. والشناوي نسر الأهلي

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس هذا الأسبوع

هربت أسلحة لهؤلاء.. أمريكا تفضح إيران وتلقنها الضربة القاضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات.. صور

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا