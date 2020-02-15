وزيرة التضامن: 4500 جمعية تخدم ذوي الهمم ودمج ضعاف السمع في 8 جامعات

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تشرف على أكثر من 4500 جمعية تعمل في خدمة ذوي الهمم.





كان ذلك في كلمة الوزيرة أثناء المؤتمر العلمي الثالث الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع أكاديمية التدريب والتنمية ومركز زايد الطبي للتأهيل تحت عنوان "حماية ذوي الإعاقة.. واقع مزاولة المهنة"، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.





وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تشرف على حوالي ٦٥٠ مؤسسة ومركز تأهيل ومكتب خدمات ومركز علاج بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.





وأوضحت أن الوزارة تضع ذوي الهمم في موضع اهتماماتها، وتم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والذي يعد نقلة مهمة في التأسيس لحقوق ذوي الهمم، واكتملت الخطوة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونسعى حاليا لتحويل اللائحة التنفيذية إلي برامج وأنشطة بالتعاون مع عدد من الوزارات الشريكة.





كما أعلنت الوزيرة، دمج ضعاف السمع في ٨ جامعات، فضلًا عن السعي إلى إنشاء وحدات لدعم وخدمة ذوى الهمم في الجامعات والمدارس.