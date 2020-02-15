رئيس مدينة سفاجا تفتتح معرض عباد الشمس للفنون التشكيلية

افتتحت هدى المغربي، رئيس مجلس مدينة سفاجا، نيابة عن المحافظ معرض "عباد الشمس" للفنون التشكيلية لعدد من الفنانين الشباب بالمدينة تحت شعار "صغار الفنانين كبار الاحلام "، بمركز كورسات وهو الأول من نوعه في مدينة سفاجا.





شارك في المعرض عدد من الفنانين المبتدئين وهم كل من منار سيد حمدان أحمد ومنال عبد الناصر حلمى نورهان إبراهيم صبحى عبد الكريم ومنة الله أحمد حسين ودميانا حازم تامر.





وقالت المغربي إن المعرض يعكس دعم المحافظة وتشجيعها لقطاع الفنون والثقافة التشكيلية لشباب البحر الأحمر ، وعقب الافتتاح تفقدت رئيس المدينة لوحات المعرض التشكيلى، مشيدة بمستواها الفنى.





وأكدت رئيس المدينة أهمية دعم الثقافة والفنون بالمدينة ،لافتة إلى أن المحافظ يعمل على إقامة المعارض الفنية المتميزة وتشجيع الشباب فى جميع ألوان الفنون التى من شأنها الارتقاء بالذوق العام وإظهار الفن الراقى الذى يبرز مكانة المحافظة.





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