AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

رئيس مدينة سفاجا تفتتح معرض عباد الشمس للفنون التشكيلية

السبت 15/فبراير/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
افتتحت هدى المغربي، رئيس مجلس مدينة سفاجا، نيابة عن المحافظ معرض "عباد الشمس" للفنون التشكيلية لعدد من الفنانين الشباب بالمدينة تحت شعار "صغار الفنانين كبار الاحلام "،  بمركز كورسات وهو الأول من نوعه في مدينة سفاجا.

شارك في المعرض عدد من الفنانين المبتدئين وهم كل من منار سيد حمدان أحمد ومنال عبد الناصر حلمى نورهان إبراهيم صبحى عبد الكريم ومنة الله أحمد حسين ودميانا حازم تامر.

وقالت المغربي إن المعرض يعكس دعم المحافظة وتشجيعها لقطاع الفنون والثقافة التشكيلية لشباب البحر الأحمر ، وعقب الافتتاح تفقدت رئيس المدينة لوحات المعرض التشكيلى، مشيدة بمستواها الفنى.

وأكدت رئيس المدينة أهمية دعم الثقافة والفنون بالمدينة ،لافتة إلى أن المحافظ يعمل على إقامة المعارض الفنية المتميزة وتشجيع الشباب فى جميع ألوان الفنون التى من شأنها الارتقاء بالذوق العام وإظهار الفن الراقى الذى يبرز مكانة المحافظة.

بعد العثور عليه ميتا على الشاطئ.. اعرف سبب نفوق الحوت القاتل بـ البحر الأحمر






Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. أستاذ جامعي فى جامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلبة المستجدين.. اعرف السبب

شاهد.. صورة نادرة لـ ابنة هند رستم برفقة نجوم الوسط الفني

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

سقوط طائرة سعودية من طراز تورنيدو فى اليمن.. تفاصيل

جريمة لا تغتفر.. أب وأم يجوعان طفلهما حتى الموت.. صور

قرار عاجل من النيابة بخصوص السائح المتهم بالتحرش بأمين شرطة في الغردقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور