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محلل سياسي: الانتحار المتكرر وانتشار البطالة سيؤديان إلى انفجار الشارع اللبناني..فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 01:34 م
الأوضاع اللبنانية
الأوضاع اللبنانية
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اسراء صبري
قال فادي عاكوم، المحلل السياسي: إن الوضع الحالى فى لبنان أصبح أكثر خطورة، كما أنه من المستحيل الفصل ما بين الصراع السياسي بين الأحزاب وما يحدث مع الحراك المتواجد فى الشارع اللبناني. 

وأوضح عاكوم، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن خطاب "سعد الحريري" أمس كان شديد اللهجة، حيث إن الحريري لم يتحدث بهذه الطريقة من سنوات عديدة، لافتا إلى أن"الحريري" هاجم فى خطابه أمس "جبران باسيل" و"حزب الله" السياسي، كما أن "الحريري" انحاز إلى الخطاب الطائفي أمس.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الفترة القادمة ستشهد صراعات مختلفة أحدهما سياسي بين الاحزاب وبعضها، والآخر على الأرض بين الحراك فى الشارع اللبناني، لافتا الى وجود الكثير من الاضطرابات في الشارع اللبناني هذة الفترة.

وأكد عاكوم، أن جماعة الحراك ستركز خلال الفترة القادمة على عدة أمور أهمها، مراقبة الأداء الحكومي بشكل لحظى والاعتراض فى حال حدوث اى خلل، بالإضافة الى فتح ملفات الفساد من جانب محامي الحراك، وأيضا الحراك سيعمل على استرجاع الأموال المنهوبة من لبنان، او على الاقل كشف اسماء المتسببين فى تسريب كل هذه المبالغ الى الخارج.

ولفت عاكوم، الى وجود حالة احتقان شديدة بين المتظاهرين فى الشارع اللبناني ستؤدي الى انفجار فى الشارع اللبناني، تزامنا مع عمليات الانتحار المتكررة وانتشار البطالة بسرعة.
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