الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة لـ8% في الربع الأخير من 2019

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8,0٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,8٪ فى الربع الثالث من عام 2019 بارتفاع قدره 0,2 ٪، وبانخفاض قدره 0,9٪ عن الربع المماثل من العام السابق.





وقال الجهاز في بيان له، إن قوة العمل في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 28.95 مليون فرد مقابل 28,406 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 1,9% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,560 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,390 مليون فرد.





وبلغ عدد المتعطلين 2,329 مليون متعطل (1,120 مليون ذكور، 1,209مليون إناث) بنسبة 8,0٪ من إجمالى قوة العمل بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربــع الثالث من عام 2019 بنسبة 5,3٪، وبانخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,5٪.





وحقق مـعدل البـطالة بين الذكــور ثباتًا بلغ 4,7٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالى والسابق مقابل 6,4٪ في الربع المماثل من العام السابق.





كما حقق معدل البطالة بين الإناث ثباتًا أيضا بلغ 22,7٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالى والسابق من عام 2019 مقابل 19,6٪ في الربع المماثل من العام السابق.





وتراجعت نسبة المتعطلين إلى 69,5٪ في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالى مقابل 77,8% في الربع السابق.





وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) 69,5٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية، منها 7,6٪ لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت (10,5% للذكور، 5,0 % للأناث) مقابل 12,1% فى الربع السابق (الذكور 14,9٪ والإناث 9,4٪).





كما أن 32٪ لإجمالى الفئة العمـرية (20- 24 سنة)، حيث بلغت (30,1 % للذكور، 33,7 % للأناث) مقابل 39,8% فى الربع السابق (الذكور 34,7٪ والإناث 44,7٪)، و29,9٪ لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (30,9% للذكور، 29,0 % للأناث) مقابل 25,9% فى الربع السابق (الذكور 25,3٪ والإناث 26,4٪).





وسجل 30,5% من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) خلال الربع الحالي مقابل 22,2% خلال الربع السابق.





وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,5٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,6٪ فـــي الربــع الثالث من عام 2019 مقابل 10,9٪ في الربع المماثل من العام السابق اي بإرتفاع قدرة 0,6 % عن الربع المماثل.





وانخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5,4٪من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 5,6 ٪ فى الربع الثالث من عام 2019 مقابل 7,5٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.





كما انخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 86,9٪ بينما كانت 88,6٪ فى الربع السابق من إجمـالي المتعطلين.