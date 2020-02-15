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مرأة

زي القمر.. مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان سواريه اوف شولدر سود.. شاهد

السبت 15/فبراير/2020 - 02:07 م
مي عمر
مي عمر
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رضوى حسام
شاركت دينا راغب خبيرة التجميل والميك اب ارتست، صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، للفنانة مي عمر.

وتألقت مى عمر فى الصورة بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا سواريه اوف شولدر باللون الاسود من قماشة الترتر اللامع، ما منحها إطلالة أنيقة و جذابة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مى عمر على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على تحديد العين مع استخدام الألوان البنية والترابية مما برز جمال ملامحها.

وفضلت مي عمر ارتداء عدسات لاصقة لونها يميل إلى درجات الأخضر مما أضاف لمحة جديدة لوجها وبرز جمالها بشكل أكبر .



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