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أخبار البلد

وزير الخارجية يستهل زيارته إلى ميونخ بلقاء نظيره الهولندي

السبت 15/فبراير/2020 - 02:04 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، "ستيف بلوك" وزير خارجية هولندا، وذلك في مستهل زيارته الحالية للمدينة الألمانية ميونخ للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشاد في بداية اللقاء بالعلاقات المتشعبة والممتدة بين البلدين، منوهًا بأهمية العمل على زيادة الاستثمارات الهولندية في مصر في القطاعات المختلفة، ومعربًا عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأوضح حافظ، أن الوزيرين تطرقا كذلك إلى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية والأزمة الليبية.

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