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رياضة

زيدان يعلن جاهزية هازارد لموقعة مانشستر سيتي بـ دوري أبطال أوروبا

السبت 15/فبراير/2020 - 03:11 م
هازارد لاعب ريال
هازارد لاعب ريال مدريد
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محمد السعيد
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد جاهزية إيدين هازارد نجم الفريق، لمباراة مانشستر سيتي، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي سليتا فيجو المقرر لها غدا، الأحد ببطولة الدوري الإسباني: "حان الوقت لعودة هازارد إلى الفريق، لقد تدرب معنا وأصبح بحالة جيدة".

وأضاف زيدان: "هازارد لم يعلب من ثلاثة أشهر، لكنه جاهز على المستوى البدني لمواجهة لمانشستر سيتي".

وتابع زايدان: "المباريات المقبلة تتطلب مننا بذل كل شيء، نعلم أن كل مباراة منهم معقدة، لكننا جاهزون".

وشارك هازارد مع ريال مدريد في 8 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما هدف، وسنع 3 آخرين.
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