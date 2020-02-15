أهم الأخبار.. قرار جديد في وفاة هيثم أحمد زكي.. انهيار أسعار الذهب والدولار.. نانسي عجرم مهددة بالقتل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة 14 فبراير 2020، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية، أبرزها ما يلي:





أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بكومباوند بيفرلي هيلز.





انهيار في سعر الدولار أمام الجنيه وتراجع سعر الذهب وتوقعات بانخفاض أسعار النفط عالميًا، كل المؤشرات الاقتصادية دلت على ذلك قبل حدوثه وذلك بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين خلال الفترة السابقة كما أن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثير قوي في الهبوط.





عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عاما في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في قضية "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا.





قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز": إن الشركة الأمريكية للتجارة الإلكترونية "أمازون" تتبع سياسة التمييز ضد عملائها الفلسطينيين، من خلال توصيل الطلبات إلى المستوطنات بالضفة الغربية مجانًا، دون تقديم نفس الخدمة للفلسطينيين الذين يعيشون في ذات المنطقة.





قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إنه يوجد لبس فى الأذهان بين الزواج العرفى، وبين زاوج السر، وبين الزواج العادى، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة فى بعض الأوساط الطلابية انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السرى، وبالتالى لا بد أن نعرف ماهية الزواج السرى وماهية الزواج العرفى، فالزواج السرى: هو الذى يتم بدون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفى كل أحواله يغيب الولى، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولى وعدم معرفته.





وصلت إيرادات فيلم "لص بغداد" إلى 27 مليونًا فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك منذ انطلاق عرضه، بعدما حقق أمس الجمعة 839,867 جنيه، تضاف إلى إجمالى ما حصده فى الأيام الماضية، ليواصل تصدره لإيرادات الـ "بوكس أوفيس" منذ طرحه يوم الأربعاء 22 يناير الماضى، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفيلم نال إشادات كبيرة بسبب تنوعه بين الأكشن والكوميديا.





كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشكل رسمى، عن إمكانية منع فريق ليفربول الإنجليزى لنجمنا المصري محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ، والتي تقام خلال الفترة بين يوليو وأغسطس من العام الجاري تزامنا مع بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" 2020-2021.





تسعى الصين بشتى السبل الممكنة إلى وقف انتشار وباء كورونا في العالم بعد أن ضرب معظم المدن الصينية وانتقل إلى معظم بلاد العالم.





استقبل أهالي محافظة الجيزة؛ رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون النيابية، بالهتافات والزغاريد خلال مشاركته في افتتاح أعمال تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة.





أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو عن تفاصيل تهديد كورونا الألعاب الأوليمبية والبارالمبية بطوكيو.





أثارت الفنانة منة عرفة جدلا كبيرا ومتتاليا منذ بداية 2020 وحتى الآن على السوشيال ميديا و داخل الوسط الفنى حول حقيقة ارتباطها بالطبيب واليوتيوبر على غزلان و يأتى ذلك بعد ظهور الثنائى لأول مرة من إحدى حفلات رأس السنة.





تلقى فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خبرا سعيدا قبل مباراة الأهلي، المقررة يوم 29 من شهر فبراير الحالي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بخصوص اللاعب تبوجو لانجرمان.





أعلنت السلطات الفرنسية اليوم، السبت، وفاة سائح صيني مصاب بفيروس كورونا. وتعد هذه الحالة أول تسجيل لوفاة في القارة الأوروبية جراء الإصابة بفيروس كورونا.



