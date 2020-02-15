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فن

نانسي عجرم مهددة بالقتل بسبب قتيل فيلتها

السبت 15/فبراير/2020 - 12:27 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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سعيد فراج
تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيديو لشخص سوري يُدعى وسيم زكور، يهاجم فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وزوجها فادي الهاشم، بعد واقعة مقتل الشاب محمد حسن الموسى، الشهير بـ "قتيل الفيلا". 

وظهر وسيم زكور في الفيديو، وهو يهاجم نانسي وزوجها، ويوجه لهما الشتائم، ويتوعدهما بالقتل أو قتل أي من بناتهما، ليحدث الفيديو ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. 

وذكر عدد من النشطاء أنه تم القبض على وسيم زكور، في مكان إقامته بألمانيا، بتهمة التهديد بالقتل وتهم أخرى، وذلك بعد الفيديو الذي بثه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

على جانب آخر، كشفت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، عن إجراءين قانونيين اتخذتهما في مجريات القضية، قد يغيرا سير الأحداث مرة أخرى. 

وكشفت رهاب بيطار، في تغريدتها الأولى على "تويتر"، عن أول إجراء قائلة: «هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء»، لتعود قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، بهذا الإجراء إلى نقطة الصفر مرة أخرى. 

وفي التغريدة الثانية، كشفت رهاب بيطار عن الإجراء الثاني التي اتخذتها مؤخرًا، إذ كتبت: «وقد تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وذلك في فيلا نانسي عجرم، حيث مسرح الجريمة»، لتضع زوج نانسي عجرم، في مأزق بهذا الطلب.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية للجثة، وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.

وكتبت رهاب بيطار، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، منذ قليل: "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وقد وافق القاضي منصور على تعيينها، ‏هذا وسيرافق الأطباء الشرعيون طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة".

من جهة أخرى، وجهت رهاب بيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقي مصرعه في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، رسالة تحذيرية للوسائل الإعلامية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وكتبت رهاب بيطار، في منشور لها على فيسبوك قائلة: «‫بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى، فإنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر».‬

كانت الواقعة بمثابة مفاجأة كبيرة للوسط الفني، وللجمهور أيضًا، الذين قاموا بمساندة نانسي عجرم وزوجها في بداية الأمر، بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الحادث ماهو إلا محاولة للسرقة أودت بحياة السارق.

لكن سرعان ما تغيرت الأمور، وظهرت العديد من الأقاويل والسيناريوهات الأخرى، التي تشير لوجود علاقة عمل بين القتيل، ونانسي عجرم، وأن الشاب الذي تم قتله ليس بسارق.

وقالت رهاب بيطار، محامية القتيل الخميس الماضي، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي لغط فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية - وأنا إحدى عضواتها - أي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهن سيساهمن بتكاليف الدفن، هذا وأن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة".

يذكر أن رهاب بيطار، كتبت منذ فترة أيضًا عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": «خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل #محمد_موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4،32 دقيقة، وتقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب».

وتابعت بيطار: «هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق - عينت الجلسة القادمة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠، استدعاء: ١/ كل العاملين في العيادة للتحقيق، ٢/شخص يدعى أبو الذهب، ٣/شقيق فادي الهاشم، للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ إفادتهم».

يأتي ذلك بعدما مثل فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، للتحقيق معه في قضية قتل محمد الموسى وذلك بعد اقتحام الفيلا، واستمر التحقيق مع زوج نانسي لمدة ساعتين وقرر قاضى التحقيق جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق زوج نانسي عجرم والعاملين في عيادته، وذلك يوم 10 مارس المقبل.
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