روسيا: يجب تطبيق مبدأ الأمم المتحدة القائم على احترام سيادة الدول

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "لا بد من تعزيز التعاون بين روسيا وأوروبا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".
وأضاف في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر ميونيح للأمن أن توسع الناتو باتجاه الحدود الروسية يزيد التوتر في المنطقة.
وتابع لافروف: "روسيا تؤكد على الحل السلمي للأزمة السورية استنادًا لتفاهمات أستانا وقرارات الأمم المتحدة".
وأوضح الوزير الروسي أن التحديات الدولية تتطلب وحدة المجتمع الدولي لمواجهتها، مطالبا بتطبيق مبدأ الأمم المتحدة القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.