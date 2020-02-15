AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا: يجب تطبيق مبدأ الأمم المتحدة القائم على احترام سيادة الدول

السبت 15/فبراير/2020 - 04:54 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
Advertisements
رحيم يسري
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "لا بد من تعزيز التعاون بين روسيا وأوروبا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".

وأضاف في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر ميونيح للأمن أن توسع الناتو باتجاه الحدود الروسية يزيد التوتر في المنطقة.

وتابع لافروف: "روسيا تؤكد على الحل السلمي للأزمة السورية استنادًا لتفاهمات أستانا وقرارات الأمم المتحدة".

وأوضح الوزير الروسي أن التحديات الدولية تتطلب وحدة المجتمع الدولي لمواجهتها، مطالبا بتطبيق مبدأ الأمم المتحدة القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباحثات روسية صينية حول تطورات ما بعد مقتل قاسم سليماني

لافروف: المتطرفون ينتقلون من إدلب السورية إلى ليبيا

روسيا تتحدى ترامب وتطور تعاونها العسكري مع خصم أمريكا

ترشيحاتنا

إصابات بالغة وحالات حرجة فى انقلاب حافلة بالرياض

المشدد 30 عاما لشقيق بطرس غالي و15 لقنصل إيطالي سابق في قضية تهريب الآثار ..فيديووصور

الفيفا يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

شاهد.. أستاذ جامعي فى جامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلبة المستجدين.. اعرف السبب

بشرى سارة لعشاق القهوة.. تناول فنجانين في اليوم يمنحك فوائد مذهلة

اخبار الرياضة.. صن داونز يتلقى خبرا سعيدا.. موقف الأهلي من ضم حارس بيراميدز.. رسالة ميدو إلى الجماهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور