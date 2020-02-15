بثنائية مقابل هدف| بيرنلي يفوز على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي





وجاءت أهداف اللقاء عن طريق اشلي ويستوود في الدقيقة الثانية من عمر المباراة لصالح فريق بيرنلي ثم يأتي هدف داني إنجز في الدقيقة الـ 18 ليعدل النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.





ثم يأتي هدف ماني فيدرا في الدقيقة الــ 60 لصالح فريقه بيرنلي ليرجح كفة فريقه للفوز بالمباراة ليرتقي فريقه للمركز العاشر.









ويحتل فريق بيرنلي المركز العاشر برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق ساوثهامبتون المركز 13 برصيد 31 نقطة وذلك من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز فريق بيرنلي على نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب ساينت ماري في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.