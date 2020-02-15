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أخبار العالم

بعد تصريحات ظريف.. السعودية تكشف حقيقة الرسائل السرية مع إيران

السبت 15/فبراير/2020 - 06:39 م
السعودية تنفي إرسال
السعودية تنفي إرسال أي رسالة خاصة إلى إيران
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رحيم يسري
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان  أن السعودية لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران.

وأضاف في تصريحات خلال مشاركته بمؤتمر ميونيخ للأمن "رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولًا قبل مناقشة أي شيء آخر".

وتابع الوزير السعودي  إن بلاده "مهتمة دومًا بخفض التصعيد في المنطقة".

وتابع "حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات مباشرة مع إيران".

يأتي ذلك بعد زعم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن السعودية أرسلت رسالة إلى طهران بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأكد ظريف، في تصريحات  على هامش منتدى ميونخ للأمن "وصلتنا رسالة من السعودية بعد مقتل سليماني وتابعناها وقمنا بالرد عليها ولكن المملكة لم ترد من جانبها مرة أخرى".

وأوضح ظريف أن "رسالة السعودية كان مفادها إننا نريد حوارا قائما على الاحترام مع إيران، وقمنا بالرد على الرسالة بنعم ولكن لم نتلق ردا جديدا".
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